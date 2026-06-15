アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、仲介国パキスタンの首相は15日、アメリカとイランの間で和平合意が成立したと発表しました。レバノンを含むすべての戦線で、即時かつ恒久的に戦闘を停止することを双方が宣言したということです。署名式は19日にスイスで行われるとしています。