サムライブルーのメンバーたちは、いかにしてW杯の舞台へとたどり着いたのか。挫折、葛藤、成長……一人ひとりの物語を追った。「よき社会人であれ」がモットー「森保です。よろしくお願いいたします」日本代表を率いる森保一監督（57歳）にインタビューした際、本誌記者はその腰の低さに驚愕した。記者が名刺を差し出すと、監督はその下に名刺を、記者がさらに下へ出そうとすると、監督はそのまた下へ……。森保監督は「サッカー