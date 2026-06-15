◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。1−2の後半44分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜いた。MF鎌田に当たってゴールとなり、土壇場で再び同点に追いついた。鎌田は「今日の試合は最低でも勝ち点1とチー０ムで