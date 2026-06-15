元乃木坂46で、現在はタレント・プロ雀士・実業家として活動する中田花奈（31）が、15日発売の『週刊ヤングマガジン』29号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】圧巻…鍛え抜かれたボディを披露した中田花奈7月3日にリリースされる最新デジタル写真集『かなりKANA』からチラ見せ。磨き抜かれたくびれ際立つなめらかなS字ラインを惜しげもなく披露する。雨やシャワーで濡れた肌、挑発的な視線から目が離せない姿