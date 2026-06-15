◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けて勝ち点1を挙げる結果に「日本としては負けなかった、それが素晴らしいですね」と称えた。前回22年カタール大会で“解説者デ