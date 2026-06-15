【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日・14日／サルト・サーキット）【実際の映像】実況3回も連呼！国際映像も注目した決死のブロック6月14日、ル・マン24時間レースがフランスで行われ、トヨタの7号車（マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース/小林可夢偉）が優勝。24時間を共に走り切った8号車（セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮）は総合3位でフィニッシュしている。序盤から混戦となったレースは、残