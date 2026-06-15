漫画『ブルーロック』作画担当のノ村優介氏が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた結果に、感想をつづった。【動画】そこから撃つの！？中村敬斗の同点ゴール映像試合前から「いよいよ日本初戦…！！」と反応。試合はオランダに2度リード許す苦しい流れだったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで何とか追いつき、引き分けで試合を終えた。これにノ村氏は「熱い引き分けやっ