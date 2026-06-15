2026年6月12日、イーロン・マスク氏が2002年に創業した米宇宙開発・通信企業「SpaceX」の上場が決まり、大きな話題を呼んでいます。しかし、活況を呈しているのはSpaceX単体にとどまらず、実は宇宙業界全体に投資の熱が波及しています。本記事では、YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP・鳥海翔氏が、宇宙ビジネスが注目されている「3つの理由」と、2026年後半に注目の「宇宙関連ファンド」5選を紹介。さらに、宇宙関連銘柄