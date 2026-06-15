みなさんは、スマートフォンやPCの画面いっぱいに表示されるネット広告を苦々しく思った経験はありますか。株式会社システムリサーチ（愛知県名古屋市）が運営する『創作品モールあるる』が実施した「不快なネット広告」に関する調査によると、不快な広告が表示された際、「閲覧しているサイト・アプリ側」よりも「広告の内容・広告主側」に対して不満を感じる人が4割にのぼることがわかりました。では、どのような広告であれば許