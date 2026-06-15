宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手スター、中村壱太郎（かずたろう）さん（35）と市川團子（だんこ）さん（22）が6月16日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に、そろって出演します。【写真】歌舞伎界の若手スター2人、中村壱太郎さん、市川團子さん多方面で活躍する2人は、2025年に公開され、興行収入200億円を突破する大ヒットとなった映画「国宝」の所作指導や大河ドラマ出演