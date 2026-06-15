レクサス新型「プレミアムセダン」発売！レクサスは2026年6月11日、同ブランドのグローバル基幹セダンである「ES」を全面刷新し、8代目となる新型モデルを発売しました。今回のフルモデルチェンジでは、未来のカーボンニュートラル社会の実現を見据え、シリーズ初となるバッテリーEV（BEV）モデルをラインアップに加えたことが大きなトピックです。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの新型「プレミアムセダン」です！（30