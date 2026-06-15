職人技と革新的なテクノロジー、大胆な美学が融合ドイツのチューニングブランド「BRABUS（ブラバス）」と、フランスの電動バイクメーカー「DAB Motors」が協力し、都市型モビリティに新たな次元を提示する新世代の電動モーターサイクルを発表しました。この革新的なモデルは、2026年4月20日から26日にかけて開催された「ミラノ・デザイン・ウィーク」で初めて公開されました。【画像】超カッコいい！ これがブラバスの手掛けた