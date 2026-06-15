▲加藤超也シェフ「2026 FIFAワールドカップ」で5度目のW杯出場を決めた長友佑都選手（39）。レジェンドとして注目を集める長友選手は3月の試合中に足を痛め、「右ハムストリングス（太もも裏の筋肉）の肉離れ」と診断されたが、驚異の速さで回復。その舞台裏に、専属シェフとして長友選手の信頼を得ている加藤超也氏の存在があったことはたしかだ。その加藤シェフが、4月に「鶏が主役！超たんぱくめし」（主婦の友社）を出版。本