＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞一歩、二歩、三歩…。首位の座を明け渡し、 2打ビハインドで迎えた12番。桑木志帆は表情を引き締めて歩測を開始した。ピンまで30ヤードと確認した3打目。58度のウェッジでピン奥50センチにピタリとつけた。同じ最終組で首位に立っていた永井花奈は痛恨ボギー。1ホールで追いついたバックナイン最初のパー5が、有言実行の優勝への