＜RBCカナディアンオープン最終日◇14日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、最終ラウンドが終了した。【写真】頭の残し具合が違う松山英樹ビフォーアフタートータル17アンダーで36歳のバド・コーリー（米国）がツアー初優勝を挙げた。トータル15アンダー・2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、トータル14アンダー・3位にビクトル・ホブ