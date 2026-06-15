＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞首位と3打差を追って迎えた最終日だったが、その背中を捉えることはできなかった。それでも勝みなみと渋野日向子の表情は晴れやかだ。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『好きすぎて滅！』結果は、優勝したジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）と5打差のトータル12アンダーで5位。初結成の2024年は20位で昨年は予選落ちだっただけに、3年