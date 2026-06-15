「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと引き分けた。試合終了直後、前主将の遠藤航が自身のＸで「よく追いついた次勝とう」とメッセージをつづった。試合開始時にも炎の絵文字を添えてスタメンをアップしていた遠藤。この日はベンチに背番号６のユニホームが掲げられていた