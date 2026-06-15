シリーズ累計で興収２７億円のヒットを記録した映画「超高速！参勤交代」の１１年ぶり新作が公開されることが１４日、分かった。「超高速！参勤交代フルスロットル」（２０２７年公開）のタイトルで、主演の佐々木蔵之介（５８）や深田恭子（４３）ら、おなじみのキャストが続投。幕府に課された無理難題に挑む貧乏藩・湯長谷藩（現在の福島県いわき市）のドタバタ劇が帰ってくる。金も人も時間もない無理ゲーの参勤交代を奇