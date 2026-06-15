「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。後半４４分、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触れ、値千金の同点弾。引き分けで勝ち点１を掴み取り、「ゲーム運びとしてはオランダが勝ちたかった。