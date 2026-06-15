「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）２大会ぶりの出場となったＦＩＦＡランク８位で過去３度の準優勝を誇るオランダは、同１８位の日本と２−２で引き分けた。試合ではいきなりチャンスを迎えた。前半２分、左サイドをリバプールのＦＷハクポが崩すと、中央のマレンへ。マレンが振り向きざまに強烈なシュートを放ったが、ＧＫ鈴木の好セーブに阻まれた。同３２分にはカウンターか