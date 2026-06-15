◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。無念の代表離脱となったMF遠藤航（33＝リバプール）が自身のSNSを更新。代表選手たちにエールを送った。無念の離脱となった遠藤は、試合前から自身のSNSで日本代表のスタメン画像を引用して投稿。そして炎の絵文字を3つ記して応援していた。