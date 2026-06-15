元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で日本初戦となる日本−オランダ戦の古巣NHKの生中継でのハプニングに3文字でツッコんだ。NHKの生中継では、W杯日本人最多4得点の本田圭佑（40）が自由すぎる解説で独走。ピッチ解説の柿谷曜一朗氏とのやり取りでは「チャンスあったらボール触れよ、曜一朗。遠慮しながら触ってください」などとい自然体の解説を続けた。放送席か