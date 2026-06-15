【モデルプレス＝2026/06/15】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ／毎週月曜21時〜）、6月14日に最終回を迎えた日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS）に出演している女優の石田莉子（いしだ・りこ／20）にフィーチャーする。【写真】月9で28歳イケメン俳優の生徒役演じる注目女優◆「サバ缶、宇宙へ行く」「ＧＩＦＴ」