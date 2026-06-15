【モデルプレス＝2026/06/15】小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務めるTOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』（7月3日スタート／毎週金曜よる11時）のオープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが決定。あわせて、予告映像、追加キャスト、メインビジュアルも公開された。【写真】人気BL実写俳優、キス寸前◆小川史記＆瀬戸利樹W主演「しもべの王子様」累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ド