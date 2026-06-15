【モデルプレス＝2026/06/15】『超高速！参勤交代』のシリーズ最新作『超高速！参勤交代フルスロットル』が2027年に全国公開されることが決定。俳優の佐々木蔵之介が主演を務める。【写真】10年越し「超高速！参勤交代」空を飛ぶティザー解禁◆「超高速！参勤交代」シリーズ最新作が決定幕府に課された無理難題に、知恵と勇気で立ち向かう弱小貧乏藩の姿をユーモアたっぷりに描き、日本中を笑いと感動の渦に巻き込んだ「超高速！