バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。サンリオピューロランドでのショットを披露した。「冬の最後の思い出」志田選手は、「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました」といい、パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（26）との2ショットやカチューシャをつけた姿を投稿した。志田選手は、「初めてのピューロランドだ