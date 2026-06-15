ゴルフでベストスコアや100切りが見えてきたラウンド終盤。 「このままいけば…！」と考えた途端に大叩きしてしまい、悔しい思いをした経験はありませんか？ 実は、多くのゴルファーが陥る「メンタルの罠」がそこには潜んでいます。 今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第13話「残り3ホールの闘い」のエピソードから、終盤でスコアを崩さないためのメンタル術を紐解きます。 「残り3ホール