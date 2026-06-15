日本文芸社 スピ・占い部 出典元『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』リライト編 Vol.3 占星術上、2026年2月に起きた土星と海王星の奇跡的な重なり「ZERO POINT」。星の流れが示すのは「宇宙は新しいサイクル」に突入し、大転換期を迎えたということです。世界ではトランプ大統領が台風の目となり現実社会でも大きな動きが始まり、新しい時代への機運が確実に高まっています。 私たち個人の中にも、