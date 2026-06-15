東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売 アイドル卒業！佐々木ほのかが『FLASH』で見せた「これからの私」 アイドルグループ「アップアップガールズ（２）」を卒業し、現在は女優として活動する佐々木ほのかが『FLASH』に登場した。 佐々木