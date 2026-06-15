バンカーショットのフェースとスタンスの基本とは 両足を砂の深くまで埋めるのはＮＧ自然に立つ感じで構えよう バンカーショットの基本としては「フェースを開いて、オープンスタンスに構える」とよくいわれます。 それは間違いないのですが、オープンスタンスに構えると手が体から離れやすく、アウトサイドインに振ろうとしても、動きが複雑になります。バンカーに苦手意識のあ