専門家が不足し、気軽に相談できない日本の現状 日本では、子どもの目の健康を日常的に相談できる専門家が圧倒的に不足しています。 欧米には国家資格として認められている「オプトメトリスト（検眼士）」という視覚機能の専門家がいますが、日本には国家資格制度がありません。 一方で眼科医は多忙を極め、待合室で長い時間待って診察はわずか数分ということも珍しくありません。 もしも、一時的な視力低下であっても「回