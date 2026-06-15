帰宅後が本来の「回復の時間」になっていない 一番疲れている時間にやることを詰め込んでいないか 学校から帰ったあとの時間は、本来、その日に使った力を回復させるための時間です。体を動かし、頭を使い、周囲に気を配りながら過ごしてきた一日をいったんゆるめ、ここで体と脳が回復に向かえるかどうかがその日の終わり方を左右します。 ところが最近は、この帰宅後の時間が子どもにとってもっとも忙しい時間になって