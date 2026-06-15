福岡県太宰府市の私立学校に毎日、キッチンカーがやってくることになりました。校内の食堂の席数不足を補うだけでなく、学校生活を楽しく充実させるのが狙いです。 ■森野里奈記者「午前の授業が終わってわずか5分ですが、ずらっと生徒の長い列ができています。その先にあるのは、きょうから始まったキッチンカーです。」太宰府市にある筑陽学園中学校と高校に、毎日、最大3台のキッチンカーがやってくるこ