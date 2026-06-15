米イラン合意に達する、19日にスイスで署名へ「通行料無料での開放」承認 パキスタン首相は米国とイランが戦争を終結させ、ホルムズ海峡を開放することで合意に達したと発表、署名式は19日にスイスで行われる予定だ。合意にはレバノンでの戦闘終結が含まれる。トランプ米大統領はイランとの合意完了を発表、ホルムズ海峡の通行料無料での開放を承認する。 一方、イラン側はまだ正式に声明を発表していない。