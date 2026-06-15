ヘルシーな「蒸し鶏」はさっぱり食べられて、これからの暑い季節にぴったり。実は、電子レンジで簡単にしっとり柔らかな「蒸し鶏」が作れるんです。そこで今回は、レンジで作れる「蒸し鶏」の絶品レシピ8選をご紹介。レモンやゴマ、ピリ辛ダレなど、味つけ次第で飽きずに食べられます。サラダや和え物、麺料理など幅広いアレンジも可能です。ぜひ参考にしてください。■レンジで簡単！ 夏おかず「さっぱりレモン蒸し鶏」の作り方ボ