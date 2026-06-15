◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）ＮＨＫで解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、自身のスコア予想が的中したことをさらっと披露した。試合最終盤に「後出しすんのアレやけど」と切り出し、前夜にホテルでオランダ人と互いに「引き分けでええんちゃう」と話したことを明かしている間に試合終了のホイッスル。勝ち点１を分け合う結果を「ええんちゃうん」と一言で総括した。