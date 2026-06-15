◆米大リーグブルージェイズ３―８ヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でフル出場し、２回に左翼線二塁打を放って３試合連続長打をマークすると、３回に三塁へ適時内野安打を放って４試合連続打点と、今季１５度目のマルチ安打を記録するなど４打数２安打１打点１三振で打率は２割３分５厘と