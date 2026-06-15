◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続出場の日本は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を迎え、２ー２で引き分けた。相手に２度、リードを許す苦しい展開だったが、後半１２分にＭＦ中村敬斗、同４４分に鎌田大地がゴールを挙げて粘り強く勝ち点１をつかんだ。日本は初戦で勝ち点をつかんだ過去４大会はすべて決勝トーナメント（Ｔ）に進出している。世界一を目指す