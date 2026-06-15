急に育児を引き受けてくれるようになった夫、素直に受け取れない妻の直感は正しかったのかもしれません。息子が着ていた謎の古着、ムキになって怒鳴る夫…どこかちぐはぐな言動が気になってしまいますよね。さらにママ友たちの態度まで変化しているとなると、思っていた以上に話が大きくなっていきそうな予感がします。>>【まんが】女はお世話したい生き物でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)