【カイロ＝吉形祐司】米国とイランの戦闘終結へ向けた協議の仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は１５日（現地時間）、米国とイランが合意に達し、１９日にジュネーブで署名式が行われると自身のＳＮＳで発表した。両国が即時、レバノンを含む中東の全戦線での軍事作戦を恒久的に停止することを宣言したという。イスラエル軍が１４日、レバノンの首都ベイルート南郊の親イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆し、イランが反