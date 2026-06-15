“生の肉や魚”をレンチンするだけで調理ができるお惣菜が人気に。おいしさの秘密はトレーやパウチの袋にありました。 【写真を見る】“生の魚や肉”を温めるだけ「レンチン惣菜」おいしさの秘密は“容器”にアリ【THE TIME,】 生のお肉が手軽に「本格ステーキ」に都内のスーパー『サミット ららテラス HARUMI FLAG店』（中央区）にズラリ並ぶのは、“生のお肉”をパックのままレンジで温めるだけで食べられるお惣菜。「