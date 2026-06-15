パナソニックが衣類乾燥除湿機の新モデルとして発売しているコンパクトモデル『F-YEX90D』とハイパワーモデル『F-YEX200D』。両機種には、2024年5月発売の『F-YEX120B』で採用された同社独自の「エコ・ハイブリッド方式」を搭載。 （関連：【画像】コンパクトモデルの『F-YEX90D』とハイパワーモデルの『F-YEX200D』） この「エコ・ハイブリッド方式」は、コンプレッサー方式と空冷除湿方式を組み合わせた