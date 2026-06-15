佐々木蔵之介主演映画『超高速！参勤交代』シリーズ10年ぶりの新作『超高速！参勤交代 フルスロットル』が2027年に全国公開されることが決定した。 参考：『ばけばけ』柄本時生×さとうほなみの共演が話題朝ドラ関連の“俳優夫婦”といえば？ 2014年に第1作が公開された『超高速！参勤交代』は、脚本家・小説家の土橋章宏の第37回城戸賞受賞脚本を、『空飛ぶタイヤ』の本木克英が映画化したもの。わずか1万5千石の小