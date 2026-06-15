森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。２−２で引き分けた。スコアレスで折り返すと、後半開始直後の50分にフィルジル・ファン・ダイクに被弾。先制を許すも、57分に中村敬斗の強烈なシュートで追いつく。さらに、64分にクリセンシオ・サマービルに勝ち越し点を浴びた後も、粘り強く反撃を続け、土壇場の89分に小川航基の渾身ヘッドから、