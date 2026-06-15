2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がオランダとの大会初戦に臨んだ。この日のスタメンは以下の通りだった。システムは３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝。ボランチが鎌田大地と佐野海舟で、右ウイングバックが堂安律、左ウイングバックが中村敬斗。そして２シャドーは久保建英と前田大然、CFがオランダリーグ得点王の上田綺世だった。立ち上がりの日本