薄毛に悩み、AGA治療薬を使い続けるか、それとも思い切って植毛を選ぶべきか悩む方は少なくありません。近年、治療法の選択肢が増え、どれが自分に合っているのか迷うことが多いのではないでしょうか。薬が効果的な場合と効きにくい場合、副作用や費用が気になるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこで今回は、薄毛治療にはどのような方法があるのかについて、紀尾井町クリニック東京本院院長の中島陽太先生に詳