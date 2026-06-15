開催：2026.6.15 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 3 - 5 [Dバックス] MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。 レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回裏、2番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打って右中間スタ