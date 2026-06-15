日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。日本は50分に失点。57分に中村敬斗が同点ゴールを決めるも、64分に勝ち越し弾を献上した。それでも89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２の引き分けに終わった。 しかし、71分にアクシデントが発生。伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が、ドゥムフリースから激しいタックルを受ける。直