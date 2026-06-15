開催：2026.6.15 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 1 [カブス] MLBの試合が15日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するカブスの先発投手はライアン・ロリソンで試合は開始した。 5回裏、9番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイア