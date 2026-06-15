イラスト：飯田ともき “ファン付きウェア”といえば、元々は作業着と組み合わせた製品から普及していったように思いますが、最近ではTシャツなどカジュアルに着られるタイプも見られます。普通の衣服に後付けできるファンもあったりと、年々、関連製品をリリースするメーカーが多くなってきている印象です。 バッテリーの問題など気になるポイントもありますが、撮影用に“ファン付きウェア”を導